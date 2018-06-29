На ВДНХ после реконструкции открылся павильон «Казахстан»

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Созданный во времена СССР павильон после реконструкции был торжественно открыт 29 июня при участии главы Минфина Российской Федерации Антон Силуанова и первого заместителя премьер-министра Республики Казахстан Аскара Мамина. Павильон, который в позднесоветские времена носил название «Металлургия», до 1964 года представлял достижения народного хозяйства Казахской ССР, а затем нефтегазовую промышленность республики. В 2011 году по распоряжению правительства России павильон был передан в аренду Казахстану на 50 лет. Казахстанские власти смогли найти оригинальную документацию павильона в архиве академии наук Российской Федерации, а часть в Казахстане. Над остекленным куполом здания был воссоздан уникальный архитектурный шпиль, который был у оригинального здания. Первое, временное здание павильона было построено в 1937 году, а 1954 году специалистами мастерской Академпроекта было возведено новое здание. Реконструкция павильона проведена по поручению президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Павильон, в котором правительство Казахстана собирается проводить выставки и культурные мероприятия открыт в честь 20-летия празднования дней Астаны. В октябре 2018 года комплекс празднует свое 70-летие. В 1948 году здесь была открыта Всесоюзная сельскохозяйственная выставка Комплекс получил своё название ВДНХ в 1959 году.