s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  На ВДНХ после реконструкции открылся павильон «Казахстан»

На ВДНХ после реконструкции открылся павильон «Казахстан»

Автор:
Max_019
Дата публикации:
13:43
  • 38
  • 1

Созданный во времена СССР павильон после реконструкции был торжественно открыт 29 июня при участии главы Минфина Российской Федерации Антон Силуанова и первого заместителя премьер-министра Республики Казахстан Аскара Мамина. Павильон, который в позднесоветские времена носил название «Металлургия», до 1964 года представлял достижения народного хозяйства Казахской ССР, а затем нефтегазовую промышленность республики. В 2011 году по распоряжению правительства России павильон был передан в аренду Казахстану на 50 лет. Казахстанские власти смогли найти оригинальную документацию павильона в архиве академии наук Российской Федерации, а часть в Казахстане. Над остекленным куполом здания был воссоздан уникальный архитектурный шпиль, который был у оригинального здания. Первое, временное здание павильона было построено в 1937 году, а 1954 году специалистами мастерской Академпроекта было возведено новое здание. Реконструкция павильона проведена по поручению президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Павильон, в котором правительство Казахстана собирается проводить выставки и культурные мероприятия открыт в честь 20-летия празднования дней Астаны. В октябре 2018 года комплекс празднует свое 70-летие. В 1948 году здесь была открыта Всесоюзная сельскохозяйственная выставка Комплекс получил своё название ВДНХ в 1959 году.

  • 38
  • 1

Комментарии (1)

  • MR_Denis
    15:01
    Репортаж опубликован на портале АГН "Москва" в 14:29 https://www.mskagency.ru/materials/2794582 29.06.18. Ссылка на портал добавлена.
Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

7 0
16:24 | alextsaryev99
Пассажиром МЦК из-за жары раздают питьевую воду
39 2
27.06 00:31 | Uwis
На Центральной аллее ВДНХ начались финишные работы по благоустройству
416 2
26.06 12:25 | AlTeg()
Парк "Тюфелева роща" готовится к открытию на территории бывшего завода ЗИЛ на юге Москвы
54 3
12.05 22:50 | Uwis
Завершаются работы по реконструкции водного комплекса в «Лужниках»