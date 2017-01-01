Автомобиль такси вылетел в кювет после ДТП на Варшавском шоссе в Москве

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На юге Москвы в результате ДТП автомобиль вылетел в кювет, 1 человек пострадал. На пересечении Варшавского шоссе с Балаклавмким проспектом столкнулись «Ауди» и « Киа». В результате ДТП автомобиль такси «Киа» вылетел на тротуар, а затем скатился в кювет. По счастливой случайности автомобиль изменил траекторию и не скатился дальше в расположенный в 20 метрах пруд. В результате ДТП водитель автомобиля «Киа» получил травму головы. После оказания первой медицинской помощи от госпитализации он отказался. На место ДТП прибыли сотрудники ГИБДД и пожарные. По одной из версий ДТП произошло по вине водителя автомобиля «Киа», он решил проскочить перекрёсток на красный сигнал светофора. Окончательные причины ДТП установит группа разбора.