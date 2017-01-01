Бетономешалка и легковушка столкнулись в центре Москвы

Автор: tim777 Дата публикации: 17:57

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29 июня в центре Москвы произошло ДТП. На улице Большая Полянка столкнулись бетономешалка на шасси грузовика "Маз" автомобиль "Рено Логан." Водитель "Рено" двигался по улице Большая Полянка в направлении Серпуховской площади. В районе дома № 22 он сбросил скорость и притормозил перед нерегулируемым пешеходным переходом, чтобы пропустить пешеходов. В это время в автомобиль сзади врезалась бетономешалка, водитель которой предпринял экстренное торможение, однако не успел вовремя остановиться и из-за минимального расстояния произошло столкновение. От удара автомобиль "Рено" продвинуло чуть вперед и он остановился, по счастливой случайности не задев пешеходов. Позднее оба водителя оформили ДТП самостоятельно и вызывать сотрудников ГИБДД не стали. Движение транспорта по улице Большая Полянка было частично затруднено. Причина ДТП в невнимательности и несоблюдении дистанции водителем бетономешалки.