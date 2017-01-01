Международный молодежный симфонический оркестр «Белые ночи» выступил в Тихвине

Автор: Leobr Дата публикации: 18:47

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В Северо-Западном федеральном округе завершается Международный фестиваль «Симфонии белых ночей». Молодежный симфонический оркестр "Белые ночи", сформированный из студентов и учащихся высших и средних учебных заведений России, Латвии, Литвы, Белоруссии, США, совершает концертное турне по городам Северо-Западного Федерального округа - Санкт-Петербург, Калининград, Советск, Петрозаводск, Псков, Великий Новгород, Тихвин, Кириши, Кондопога. В частности вчера оркестр выступил в городе Тихвин - в рамках сотрудничества с Государственным Домом-музеем Н. А. Римского-Корсакова. Концерт прошел во Дворце культуры, носящем имя композитора-земляка.