s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Москвичи и гости столицы спасаются от жары в новом фонтане на Биржевой площади

Москвичи и гости столицы спасаются от жары в новом фонтане на Биржевой площади

Автор:
Uwis
Дата публикации:
21:12
  • 13
  • 0

Новый фонтан на Биржевой площади оказался очень кстати этим жарким летом.

  • 13
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

20 0
20:38 | Uwis
В Мексикансом доме прошла презентация праздника "День мертвых"
64 0
16:24 | alextsaryev99
Пассажирам МЦК из-за жары раздают питьевую воду
110 0
12:33 | bnv1983
Трубу водоснабжения прорвало в Видное в Московской области