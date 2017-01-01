Москвичи и гости столицы спасаются от жары в новом фонтане на Биржевой площади
- Автор:
- Uwis
- Дата публикации:
- 21:12
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- 13
Новый фонтан на Биржевой площади оказался очень кстати этим жарким летом.
- 13
Новый фонтан на Биржевой площади оказался очень кстати этим жарким летом.
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