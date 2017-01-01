Горожане и туристы отдыхают в парке Зарядье

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 29.06 23:17

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В жаркую погоду в парке Зарядье освежают раскаленный асфальт. Горожане и туристы прячутся в тени от палящего солнца.