Горожане и туристы отдыхают в парке Зарядье
- Автор:
- LaimeLaim
- Дата публикации:
- 29.06 23:17
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- 18
В жаркую погоду в парке Зарядье освежают раскаленный асфальт. Горожане и туристы прячутся в тени от палящего солнца.
- 18
В жаркую погоду в парке Зарядье освежают раскаленный асфальт. Горожане и туристы прячутся в тени от палящего солнца.
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