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Горожане и туристы отдыхают в парке Зарядье

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
29.06 23:17
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В жаркую погоду в парке Зарядье освежают раскаленный асфальт. Горожане и туристы прячутся в тени от палящего солнца.

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