Тысячи горожан и гостей столицы встречают рассвет на Никольской улице

Автор: denis947 Дата публикации: 04:40

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Тысячи горожан и гостей столицы встречают рассвет на Никольской улице в центре города. Гуляния на Никольской улице не прекращаются.