Парк Горького закрыли для посещения из-за непогоды
- Автор:
- LaimeLaim
- Дата публикации:
- 14:17
-
- 35
В связи со штормовым предупреждением парк Горького закрыли для посетителей.
- 35
В связи со штормовым предупреждением парк Горького закрыли для посетителей.
Мобильный репортер принимает репортажи, в которых есть хотя бы одно фото или видео. К сожалению, Вы пока не добавили ни одного.
Чтобы добавить видео или фото к репортажу нажмите кнопку "Файлы", которая находится в нижней части формы создания репортажа.
Комментарии (0)