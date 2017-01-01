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Парк Горького закрыли для посещения из-за непогоды

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
14:17
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В связи со штормовым предупреждением парк Горького закрыли для посетителей.

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