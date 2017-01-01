Столичные спасатели спасли женщину, повисшую в окне жилого дома

Автор: denis947 Дата публикации: 15:24

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На юге Москвы спасли женщину, которая повисла в окне жилого дома. Инцидент произошел днем в субботу в районе Бирюлево Восточное по адресу: Михневский проезд, д. 6. В центр приема экстренных вызовов поступило сообщение о том, что в окне многоэтажки на 3-м этаже висит женщина. Через несколько минут к месту вызова прибыли пожарно-спасательные подразделения 215-ого отряда Департамента ГОЧСиПБ г. Москвы. Благодаря оперативным и слаженным действиям спасателей женщина была спасена. С помощью трехколенной лестницы женщину затащили обратно в квартиру. Дверь квартиры оказалась заперта на ключ, поэтому для передачи пострадавшей врачам скорой помощи, дверь квартиры была вскрыта специнструментом. Все обстоятельства случившегося выясняются.