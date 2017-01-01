Ливень с порывистом ветром обрушился на юг Москвы
- Автор:
- denis947
- Дата публикации:
- 16:04
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- 108
Ливень с порывистом ветром обрушился на южные районы столицы. Воздух заметно посвежел, температура снизилась.
- 108
Ливень с порывистом ветром обрушился на южные районы столицы. Воздух заметно посвежел, температура снизилась.
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