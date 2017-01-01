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Ливень с порывистом ветром обрушился на юг Москвы

Автор:
denis947
Дата публикации:
16:04
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Ливень с порывистом ветром обрушился на южные районы столицы. Воздух заметно посвежел, температура снизилась.

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