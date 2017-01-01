В Долгопрудном прошел сильный ливень
- Автор:
- Marina Lushnikova
- Дата публикации:
- 17:11
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- 16
Дождь с грозой поошли над подмосковным Долгопрудным.
- 16
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30
29.06 04:34 | denis947
29
28.06 22:12 | Max_019
107
03.06 18:40 | stan2110
Дождь с грозой поошли над подмосковным Долгопрудным.
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