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В Долгопрудном прошел сильный ливень

Автор:
Marina Lushnikova
Дата публикации:
17:11
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Дождь с грозой поошли над подмосковным Долгопрудным.

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