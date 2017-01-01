Госадмтехнадзор Московской области запустил акцию по приему сообщений о свалках
- Автор:
- Евгений Лашкевич
- Дата публикации:
- 20:49
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Как сообщает надзорное ведомство для того, чтобы сделать Московскую область чище и красивее, пользователям соцсетей предлагается сообщать об обнаруженных свалках. Ну чтож,сообщаю, территориальный отдел № 5 уже знаком с данной свалкой ещё с того года, которая располагается на дороге в карьер Большое Снопово, на территории городского поселения #Солнечногорск с координатами 56.136804, 36.976962. Но на данный момент не принято ни каких мер по его ликвидации и она только увеличилась.
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