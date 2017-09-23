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В ДТП на Севастопольском проспекте в Москве пострадал 1 человек

Автор:
Max_019
Дата публикации:
17:57
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Днём 30 июня на юго-западе столицы произошло ДТП. На Севастопольском проспекте, напротив дома 89, автомобиль "Лада Ларгус" врезался в припаркованный автомобиль "Валдай". Фургон был припаркован в месте сужения проезжей части на проспекте при движении в сторону области. Водитель легкового автомобиля хотел уйти с левого ряда в правый и не заметил припаркованный фургон. Легковой автомобиль передней частью вошёл под фургон. В результате ДТП пострадал водитель легкового автомобиля. Бригада Скорой помощи увезла пострадавшего на рентген. Обстоятельства ДТП выяснят сотрудники ДПС.

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Комментарии (2)

  • Max_019
    20:53
    АГН в 19:00: https://www.mskagency.ru/materials/2794816.
  • MR_Denis
    20:57
    Репортаж опубликован на портале АГН "Москва" в 19:00 https://www.mskagency.ru/materials/2794816 30.06.18. Ссылка на портал добавлена.
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