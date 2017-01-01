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Вологда отмечает День города

Автор:
kolokola
Дата публикации:
20:49
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30 июня Вологда весело торгово-песенно-ремесленно отмечает 871-й год рождения. У некоторых маленьких вологжан силенок на такой масштабный День рождения Вологды явно не хватает. Ведь на праздненство пригласили международный фестиваль народных промыслов «Город ремесел», гостей VIII Русских Ганзейских дней, а также фестиваль клубов исторической реконструкции, военно-исторический фестиваль «Врата Гипербореи - 2018» и еще участников городского проекта по уличным видам спорта «Энергия улиц».

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