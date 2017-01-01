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"Музей природы" работает в городе Кириши Ленинградской области

Автор:
Leobr
Дата публикации:
00:24
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Познакомившись в Тихвине на творческой встрече с поэтами Николаем и Ириной Минаевыми и автором-исполнителем Игорем Ивановым, сегодня я побывал у них в гостях в городе Кириши Ленинградской области. И поскольку Николай Александрович по профессии зоолог, то начну видеоотчёт с темы природы. Первый репортаж о "Музее природы" в ДК "Кинеф" (о ДК будет отдельное видео). Именно музей, а не примитивный уголок - здесь десятки изготовленных самим Николаем Александровичем чучел животных и птиц. Обычных и редких - все они добыты не на охоте, а попали сюда после разных несчастных случаев. Всё настолько натурально (звучат и записи голосов экспонатов), что кажется вот вот они пойдут, поплывут, полетят. Н. А. Минаев сам проводит экскурсии и пишет труды по зоологии.

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