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Спасатели ликвидируют последствия опрокидывания мусоровоза в центре Москвы

Автор:
denis947
Дата публикации:
01:03
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Пожарно-спасательные подразделения ликвидируют последствия опрокидывания контейнера с мусором с грузовика. Инцидент произошел на улице Рогожский Вал. Во время поворота с мусоровоза сорвался и упал на дорогу контейнер. Для устранения последствий аварии к месту прибыл пожарно-спасательный кран. В результате опрокидывания грузовика пострадал один человек.

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