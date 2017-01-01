Спасатели ликвидируют последствия опрокидывания мусоровоза в центре Москвы
- Автор:
- denis947
- Дата публикации:
- 01:03
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Пожарно-спасательные подразделения ликвидируют последствия опрокидывания контейнера с мусором с грузовика. Инцидент произошел на улице Рогожский Вал. Во время поворота с мусоровоза сорвался и упал на дорогу контейнер. Для устранения последствий аварии к месту прибыл пожарно-спасательный кран. В результате опрокидывания грузовика пострадал один человек.
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