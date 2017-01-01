s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Еженедельный выпуск программы «Мобильный репортер» на ТК «Россия 24» от 1 июля 2018 года

Еженедельный выпуск программы «Мобильный репортер» на ТК «Россия 24» от 1 июля 2018 года

Автор:
MR_Denis
Дата публикации:
12:05
  • 30
  • 0

1 июля на телеканале Россия 24 вышел ежедневный выпуск программы Мобильный репортер.
Суть проекта заключается в том, что все самые интересные и необычные репортажи, присланные на наш проект, попадают в ежедневную или еженедельную итоговую программу «Мобильный репортер». Авторам сюжетов, которые выходят в эфире программы, выплачиваются денежные призы.

В итоговом выпуске программы собраны самые значимые и актуальные, а также шокирующие кадры событий, которые произошли на минувшей неделе, а также в эфире вышел репортаж из Омска, где после ливня затопило дороги, репортаж из Новороссийска, где после ливней затопило дороги, репортаж о том, как на город Таштагол в Кемеровской области обрушился ураган.

Снимайте и присылайте репортажи на сайт mreporter.ru через наше новое приложение и станьте героем телеэфира!
  • 30
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

48 0
30.06 01:30 | MR_Дмитрий
Ежедневный выпуск программы "ВестиNET - Мобильный репортёр" на ТК "Россия 24" от 30 июня 2018 года
79 0
29.06 14:19 | MR_Дмитрий
Ежедневный выпуск программы "ВестиNET - Мобильный репортёр" на ТК "Россия 24" от 29 июня 2018 года
57 0
26.06 09:15 | MR_Дмитрий
Ежедневный выпуск программы "ВестиNET - Мобильный репортёр" на ТК "Россия 24" от 26 июня 2018 года
94 0
24.06 18:03 | MR_Denis
Еженедельный выпуск программы «Мобильный репортер» на ТК «Россия 24» от 24 июня 2018 года