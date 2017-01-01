На севере Москвы неизвестный захватил заложника в магазине

58

58 0

Днём 1 июля в полицию поступило сообщение, что в помещении одного из магазинов на улице Большая Академическая мужчина незаконно удерживает работника торговой организации. Полицией совместно с сотрудниками Росгвардии организовано оцепление места происшествия. Принимаются меры по задержанию указанного гражданина. Сотрудниками ДПС перекрыто движение транспорта у дома, где работают оперативные службы.