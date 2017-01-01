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Фура оборвала троллейбусные провода на Варшавском шоссе в Москве

Автор:
AlTeg()
Дата публикации:
14:05
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На юге Москвы грузовик оборвал троллейбусные провода и скрылся места. ЧП произошло на Варшавском шоссе, напротив дома 46, грузовик задел кузовом опорную перекладину, в следствии чего произошёл обрыв проводов. На место прибыли сотрудники ГИБДД и аварийные бригады "Мосгортранса". Упавшие провода оказались под напряжением. Движение по Варшавскому шоссе в сторону области было ограничено до двум крайним правым рядам.

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