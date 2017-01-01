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Иномарка сбила пешехода на Варшавском шоссе в Москве: пострадавший госпитализирован

Автор:
AlTeg()
Дата публикации:
14:20
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На юге Москвы произошло ДТП, в котором пострадал 1 человек. На Варшавском шоссе, напротив дома 32, автомобиль «Киа Рио» совершил наезд на пешехода. Мужчина пешеход выбежал на дорогу в неположенном месте. В результате удара пешеход получил травму головы и различные ушибы. После осмотра скорой его госпитализировали в больницу города. На место ДТП прибыли сотрудники ГИБДД. Причины ДТП установит группа разбора.

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