s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Всероссийский олимпийский день проходит в парке "Сокольники"

Всероссийский олимпийский день проходит в парке "Сокольники"

Автор:
Uwis
Дата публикации:
15:35
  • 30
  • 0

Всероссийский олимпийский день проходит сегодня в парке "Сокольники".

  • 30
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

21 0
18:03 | LaimeLaim
Туристы катаются на катамаранах в парке Горького
46 0
30.06 20:49 | Uwis
Парк "Сокольники" закрыт из-за погодных условий