В Краснодарском крае прошел мощный град
- Автор:
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- Дата публикации:
- 17:06
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- 29
В Тимашевском районе Краснодарского края 30 июня прошел сильный град.
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31
29.06 12:47 | Greening
38
23.06 23:51 | Vlad73
В Тимашевском районе Краснодарского края 30 июня прошел сильный град.
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