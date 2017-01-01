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В Краснодарском крае прошел мощный град

Автор:
facebook10208399130168908
Дата публикации:
17:06
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В Тимашевском районе Краснодарского края 30 июня прошел сильный град.

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