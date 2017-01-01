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Болельщики России и Испании ликовали перед матчем в "Лужниках"

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
17:54
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Перед матчем Россия - Испания в метро звучали кричалки, болельщики следовали на стадион "Лужники".

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