Танцы, барабанная дробь и групповые фотографии можно было увидеть перед матчем Россия - Испания

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 17:57

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Болельщики из разных стран перед матчем Россия - Испания охотно танцевали и фотографировались.