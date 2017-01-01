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Танцы, барабанная дробь и групповые фотографии можно было увидеть перед матчем Россия - Испания

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
17:57
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Болельщики из разных стран перед матчем Россия - Испания охотно танцевали и фотографировались.

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