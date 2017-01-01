В парке Горького проходит благоустройство
- Автор:
- LaimeLaim
- Дата публикации:
- 18:00
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- 19
В парке Горького меняют дорожное покрытие, а также готовят новую площадку для детей.
- 19
В парке Горького меняют дорожное покрытие, а также готовят новую площадку для детей.
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