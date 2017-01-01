Туристы катаются на катамаранах в парке Горького
- Автор:
- LaimeLaim
- Дата публикации:
- 18:03
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- 20
В столице по-прежнему душно и жарко. И самый лучший отдых для гостей столицы вблизи воды. Катаясь на катамаранах можно и покормить голодных уток.
- 20
В столице по-прежнему душно и жарко. И самый лучший отдых для гостей столицы вблизи воды. Катаясь на катамаранах можно и покормить голодных уток.
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