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Туристы катаются на катамаранах в парке Горького

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
18:03
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В столице по-прежнему душно и жарко. И самый лучший отдых для гостей столицы вблизи воды. Катаясь на катамаранах можно и покормить голодных уток.

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