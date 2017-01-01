Туристы катаются на катамаранах в парке Горького

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 18:03

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В столице по-прежнему душно и жарко. И самый лучший отдых для гостей столицы вблизи воды. Катаясь на катамаранах можно и покормить голодных уток.