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Горожане и автомобилисты ликуют после победы Российской сборной

Автор:
tim777
Дата публикации:
23:00
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1 июля состоялся исторический момент в истории Российского футбола. Россия впервые вышла в 1/4 Чемпионата мира. После матча с Испанией улицы столицы наполнила атмосфера всеобщего единения и праздника. Футбольные болельщики облаченные в Российский триколор вышли на улицы и обмениваются с горожанами позитивными эмоциями. Не отстают и автомобилисты - город наполнился звуками клаксонов и из каждой третьей машины можно было увидеть вздымающиеся триколоры, радостные лица, которые кричали "Ура! Россия!!!". Москва погрузилась в после матчевую эйфорию!



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