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Болельщики празднуют победу в футбольном матче с Испанией в центре Москвы

Автор:
tim777
Дата публикации:
23:09
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Обстановка в центре Москвы. Болельщики празднуют победу в футбольном матче со сборной Испании.

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