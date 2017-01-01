Пьяный водитель устроил ДТП и драку на востоке столицы

Автор: Разведчик Дата публикации: 23:12

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Автомобиль "Мазда" врезался в ограждение. Иномарка двигалась по булвару Рокоссовского в сторону Открытого шоссе. На пересечении с Бойцовой улицей водитель автомобиля проигнорировал запрещающий сигнал светофора и продолжил движение прямо. В этот момент на перекресток уже выехал другой автомобиль, который ехал на зеленый свет. Водитель "Мазды", пытаясь уйти от ДТП, резко вывернул руль вправо. После этого машину занесло и она, пробив газонное ограждение, вылетела на пешеходную зону. Там машина сбила мусорную урну, лавочку, после чего врезалась в бетонный вывод теплотрассы. После аварии водитель "Мазды" попытался отъехать назад и скрыться, однако был задержан очевидцами. После задержания между очевидцами и водителем завязалась драка, в ходе которой один человек получил травмы и был госпитализирован. Сотрудники ГИБДД и коммунальные службы ликвидируют последствия ДТП.