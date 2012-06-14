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Жители района Северный ликуют победе сборной России

Автор:
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Дата публикации:
00:40
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Так район Северный ликовал победе сборной России над сборной Испании 1 июля.

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