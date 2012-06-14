Жители района Северный ликуют победе сборной России
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- Дата публикации:
- 00:40
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- 26
Так район Северный ликовал победе сборной России над сборной Испании 1 июля.
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14.06.2012 22:42 | Arsensbg
Так район Северный ликовал победе сборной России над сборной Испании 1 июля.
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