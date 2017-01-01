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Москва гуляла всю ночь до утра после победы российских футболистов в матче с Испанией

Автор:
Cabrio
Дата публикации:
11:17
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"Гуляли всю ночь до утра," - это про российских болельщиков, которые с размахом отметили историческую победу нашей сборной в матче со сборной Испании. Центр Москвы буквально встал: тротуары заполонили радостные пешеходы с российскими триколорами, а на дорогах образовались настоящие заторы из сотен автомобилей, водители которых сигналили в честь победы нашей сборной, разделяли радость с пешими болельщиками. Впрочем, как отмечают очевидцы, пробки этой ночью были только в радость.

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