Победу сборной России отпраздновали в центре Берлина
- Автор:
- Viktor Voroshilov
- Дата публикации:
- 12:17
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- 13
Вот, что сообщает мобильный репортёр:
"Болельщики из Нижегородского Морского Клуба и Детского Речного Пароходства находились на соревнованиях в Берлине. И сегодня, перед отъездом на родину, вместе с тренерами вышли на прогулку по Берлину. Матч сборных России и Испании застал их на улице в месте под названием Чек-поинт Чарли, там где когда-то было КПП между ГДР и ФРГ. Чтобы послушать или проследить это интересное действо в прямом эфире, нужен был Интернет. Решили зайти для этого в фастфудовское кафе рядом. Там и решился исход этого матча. А выйдя на улицу, было видно как немцы, в том числе и русскоязычные наблюдали за ним с экрана телевизора в одной из уличных лавок, прямо с тротуара! В этот момент и мы узнали о победе России! Радости не было предела! Мы ходили по улицам и ездили по Берлину с российскими флагами, скандировали кричалку и взамен получали улыбки, одобрительные сигналы машин и жесты руками! Мы были не одни. Многие коренные и приехавшие немцы вторили вместе с нами! Это был праздник! Настоящий! Потом мы посетили Трептов парк, чтобы отдать дань памяти советским воинам-освободителям".
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