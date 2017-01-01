s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Пассажиры московского метро ликовали после победы российской сборной

Пассажиры московского метро ликовали после победы российской сборной

Автор:
denis947
Дата публикации:
03:26
  • 23
  • 0

Пассажиры метро ликовали после победы российской сборной.

  • 23
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

29 0
03:43 | denis947
Центр столицы был наполнен тысячами болельщиков после победы России
47 0
01.07 23:11 | pavel2033
Болельщики празднуют победу сборной России в центре Москвы