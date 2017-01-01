Сильный ливень затопил улицы Иркутска

Автор: Дмитрий Арно Дата публикации: 12:25

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26 2 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/209779

Ливень с градом обрушились на Иркутск в понедельник утром. Из-за осадков некоторые дороги города оказались под водой. Эти кадры с улицы Лермонтова. Здесь также появились глубокие лужи. И преодолеть ливневые водоёмы, по словам очевидцев, удавалось не всем автомобилистам.Вот, что сообщает мобильный репортёр:"Очень стремительный и сильный ливень обрушился на Иркутск. Крупные капли дождя били по стеклу вперемешку с градом, размер которого доходил примерно до 8 мм. Как результат - на некоторых дорогах, особенно в низинах, образовалось огромное количество воды, и далеко не все автомобили смогли преодолеть это препятствие".