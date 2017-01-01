Сильный ливень затопил улицы Иркутска
- Автор:
- Дмитрий Арно
- Дата публикации:
- 12:25
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Вот, что сообщает мобильный репортёр:
"Очень стремительный и сильный ливень обрушился на Иркутск. Крупные капли дождя били по стеклу вперемешку с градом, размер которого доходил примерно до 8 мм. Как результат - на некоторых дорогах, особенно в низинах, образовалось огромное количество воды, и далеко не все автомобили смогли преодолеть это препятствие".
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