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Сильный ливень затопил улицы Иркутска

Автор:
Дмитрий Арно
Дата публикации:
12:25
  • 26
  • 2

Ливень с градом обрушились на Иркутск в понедельник утром. Из-за осадков некоторые дороги города оказались под водой. Эти кадры с улицы Лермонтова. Здесь также появились глубокие лужи. И преодолеть ливневые водоёмы, по словам очевидцев, удавалось не всем автомобилистам.

Вот, что сообщает мобильный репортёр:

"Очень стремительный и сильный ливень обрушился на Иркутск. Крупные капли дождя били по стеклу вперемешку с градом, размер которого доходил примерно до 8 мм. Как результат - на некоторых дорогах, особенно в низинах, образовалось огромное количество воды, и далеко не все автомобили смогли преодолеть это препятствие".

  • 26
  • 2

Комментарии (2)

  • Дмитрий Арно
    12:33
    Со временем ошибся.. Думал нужно московское время.
    В пятом часу вечера началось
  • mreportertv
    13:04
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