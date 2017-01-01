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В Иркутске прошел сильный град

Автор:
Ядвига Тайга
Дата публикации:
13:19
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В Иркутске сильный ливень сменился градом. На город с неба посыпались льдины размером с черешню. И за короткое время земля покрылась крупными ледяными градинами.

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