В Иркутске прошел сильный град

Автор: Ядвига Тайга Дата публикации: 13:19

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В Иркутске сильный ливень сменился градом. На город с неба посыпались льдины размером с черешню. И за короткое время земля покрылась крупными ледяными градинами.