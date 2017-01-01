В Иркутске прошел сильный град
- Автор:
- Ядвига Тайга
- Дата публикации:
- 13:19
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- 27
В Иркутске сильный ливень сменился градом. На город с неба посыпались льдины размером с черешню. И за короткое время земля покрылась крупными ледяными градинами.
- 27
В Иркутске сильный ливень сменился градом. На город с неба посыпались льдины размером с черешню. И за короткое время земля покрылась крупными ледяными градинами.
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