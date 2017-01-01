Ежедневный выпуск программы "ВестиNET - Мобильный репортёр" на ТК "Россия 24" от 2 июля 2018 года
- Автор:
- MR_Дмитрий
- Дата публикации:
- 14:26
-
- 46
В программу, показанную в эфире 2 июля, вошли кадры о том, как болельщики отпраздновали выход национальной сборной по футболу в 1/4 финала ЧМ.
Суть проекта заключается в том, что все самые интересные и необычные репортажи, присланные на наш проект, попадут в ежедневную или еженедельную итоговую программу «Мобильный репортер». Авторам сюжетов, которые выйдут в эфире программы, будут выплачены денежные призы.
Снимайте и присылайте репортажи на сайт mreporter.ru через наше новое приложение и станьте героем телеэфира!
- 46
Ещё
56
01.07 12:05 | MR_Denis
56
30.06 01:30 | MR_Дмитрий
88
29.06 14:19 | MR_Дмитрий
Комментарии (0)