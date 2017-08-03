Спасатели подняли со дна Москвы-реки тело утонувшего мужчины

Автор: denis947 Дата публикации: 15:11

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Мужчина утонул в Москве-реке во время купания на юге столицы. Двое мужчин в нетрезвом состоянии решили искупаться в запрещенном для этого месте в районе Новоданиловской набережной. В ходе купания одному из мужчин стало плохо, и он ушел под воду. На место присшествия прибыли экстренные службы города и спасательно-водолазный отряд МГПСС. Водолаз в ходе обследования дна реки обнаружил тело погибшего и поднял его на поверхность.