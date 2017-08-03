Спасатели подняли со дна Москвы-реки тело утонувшего мужчины
- Автор:
- denis947
- Дата публикации:
- 15:11
-
- 136
Мужчина утонул в Москве-реке во время купания на юге столицы. Двое мужчин в нетрезвом состоянии решили искупаться в запрещенном для этого месте в районе Новоданиловской набережной. В ходе купания одному из мужчин стало плохо, и он ушел под воду. На место присшествия прибыли экстренные службы города и спасательно-водолазный отряд МГПСС. Водолаз в ходе обследования дна реки обнаружил тело погибшего и поднял его на поверхность.
- 136
Комментарии (0)