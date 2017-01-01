Болельщики стоят в очереди в Мексиканский дом на просмотр матча Бразилия - Мексика

Автор: Uwis Дата публикации: 17:24

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Очередь в Мексиканский дом на просмотр матча Бразилия - Мексика начинается у Красной площади.