Песню "Катюша" исполнили для туристов на Никольской улице в Москве
- Автор:
- LaimeLaim
- Дата публикации:
- 19:11
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- 12
Пожилая женщина исполняет песню "Катюша" на Никольской улице и ей подпевают собравшиеся туристы.
- 12
Пожилая женщина исполняет песню "Катюша" на Никольской улице и ей подпевают собравшиеся туристы.
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