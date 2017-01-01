Песню "Катюша" исполнили для туристов на Никольской улице в Москве

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 19:11

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Пожилая женщина исполняет песню "Катюша" на Никольской улице и ей подпевают собравшиеся туристы.