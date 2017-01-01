Коммунальные службы продолжают уборку центральных улиц от мусора после ночных гуляний
- Автор:
- LaimeLaim
- Дата публикации:
- 19:11
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- 9
Коммунальные службы столицы продолжают собирать мусор с центральных улиц после ночных гуляний болельщиков.
- 9
Коммунальные службы столицы продолжают собирать мусор с центральных улиц после ночных гуляний болельщиков.
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