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Коммунальные службы продолжают уборку центральных улиц от мусора после ночных гуляний

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
19:11
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Коммунальные службы столицы продолжают собирать мусор с центральных улиц после ночных гуляний болельщиков.

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