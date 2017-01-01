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Колумбийские болельщики поют песни на Никольской улице в Москве

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
19:11
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Колумбийские болельщики под барабанную дробь поют на Никольской улице, собирая толпы почитателей.

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