В Мексиканском доме болельщики смотрят матч Бразилия - Мексика
- Автор:
- Uwis
- Дата публикации:
- 19:18
-
- 8
Просмотр матча ЧМ по футболу Бразилия - Мексика в Мексиканском доме.
- 8
Просмотр матча ЧМ по футболу Бразилия - Мексика в Мексиканском доме.
Мобильный репортер принимает репортажи, в которых есть хотя бы одно фото или видео. К сожалению, Вы пока не добавили ни одного.
Чтобы добавить видео или фото к репортажу нажмите кнопку "Файлы", которая находится в нижней части формы создания репортажа.
Комментарии (0)