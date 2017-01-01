Памятник сапёрам в городе Кириши Ленинградской области

Автор: Leobr Дата публикации: 02.07 23:42

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В годы войны посёлок Кириши был совсем разрушен, а город нефтехимиков Кириши построили рядом на берегу реки Волхов. На окраине находится необычный памятник саперам. 23 февраля 1943 года в 7 часов утра после двух отвлекающих взрывов состоялся главный - его готовили скрытно несколько месяцев. В итоге был уничтожен целый вражеский штаб - о чем и указано на обелиске. А рядом - озеро более 30 метров диаметром от того взрыва.