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В "Аптекарском огороде" открылась площадка для "выгула" кактусов на свежем воздухе под открытым небом

Автор:
Uwis
Дата публикации:
02.07 23:46
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На веранду переехали более тысячи кактусов, толстянок, молочаев, агав и других суккулентов, многие из которых сейчас цветут.
Растения переезжают под открытое небо, чтобы получить максимальное количество солнечного света и свежего воздуха. Также для таких растений полезна мягкая дождевая вода и суточный ход температур. За время летнего "гулянья" растения восстановят иммунитет перед холодным сезоном.

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