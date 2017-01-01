В "Аптекарском огороде" открылась площадка для "выгула" кактусов на свежем воздухе под открытым небом

Автор: Uwis Дата публикации: 02.07 23:46

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20 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/209805

На веранду переехали более тысячи кактусов, толстянок, молочаев, агав и других суккулентов, многие из которых сейчас цветут.Растения переезжают под открытое небо, чтобы получить максимальное количество солнечного света и свежего воздуха. Также для таких растений полезна мягкая дождевая вода и суточный ход температур. За время летнего "гулянья" растения восстановят иммунитет перед холодным сезоном.