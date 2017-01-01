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Житель Тюмени ползком поднимается по лестнице в Центре Олимпийской подготовки "Тюмень-Дзюдо"

Автор:
andrey73f12
Дата публикации:
09:58
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Житель Тюмени жалуется на то, что Центр Олимпийской подготовки "Тюмень-Дзюдо" - недоступен для маломобильных граждан. Забраться на крыльцо Центра мужчине удалось, как видно на кадрах, с трудом. Такая же ситуация - и внутри здания. Подниматься по лестнице автору ролика пришлось едва ли не ползком. Кроме того, местный мобильный репортёр возмущен тем, что экипировочный центр "СЭНСЭЙ", который работает на территории центра, продаёт просроченную продукцию - в чём лично убедился автор ролика.

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