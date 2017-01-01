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Наступление "апокалипсиса" в Нижневартовске показали на видео

Автор:
alexandr_ichiban
Дата публикации:
11:11
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Небо заволокли свинцовые тучи, а днём стало темно, как ночью! Эти кадры из Нижневартовска. Местному мобильному репортёру удалось запечатлеть зарождение "апокалипсиса" - так жители прозвали непогоду, которая обрушилась на город в минувшую пятницу, 29 июня. Таймлапс получился впечатляющий!

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