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Ежедневный выпуск программы "ВестиNET - Мобильный репортёр" на ТК "Россия 24" от 3 июля 2018 года

Автор:
MR_Дмитрий
Дата публикации:
09:50
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3 июля на телеканале Россия 24 вышел ежедневный выпуск программы ВестиNET - Мобильный репортёр.

В программу, показанную в эфире 3 июля, вошли кадры о том, как в Мариинском театре сообщили о результате матча Россия - Испания прямо во время спектакля в Санкт-Петербурге, кадры о том, как болельщики у телевизоров совершали "магические" обряды наблюдая матч национальной сборной, кадры о том, как жители Воронежа вышли праздновать победу национальной сборной на улицы города и кадры о том, как болельщики залезли на дорожный указатель и присвоили ему новое название в Краснодарском крае.

Суть проекта заключается в том, что все самые интересные и необычные репортажи, присланные на наш проект, попадут в ежедневную или еженедельную итоговую программу «Мобильный репортер». Авторам сюжетов, которые выйдут в эфире программы, будут выплачены денежные призы.

Снимайте и присылайте репортажи на сайт mreporter.ru через наше новое приложение и станьте героем телеэфира!
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