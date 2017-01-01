Ежедневный выпуск программы "ВестиNET - Мобильный репортёр" на ТК "Россия 24" от 3 июля 2018 года
- Автор:
- MR_Дмитрий
- Дата публикации:
- 12:41
-
- 24
В программу, показанную в эфире 3 июля, вошли кадры о том, как часть скалы обрушилась в Мурманской области, кадры о том, как возгорание автомобиля произошло на АЗС на Украине и кадры о том, как разъярённый слон начал крушить всё на своём пути в Индии.
Суть проекта заключается в том, что все самые интересные и необычные репортажи, присланные на наш проект, попадут в ежедневную или еженедельную итоговую программу «Мобильный репортер». Авторам сюжетов, которые выйдут в эфире программы, будут выплачены денежные призы.
Снимайте и присылайте репортажи на сайт mreporter.ru через наше новое приложение и станьте героем телеэфира!
- 24
Ещё
13
09:50 | MR_Дмитрий
91
02.07 14:26 | MR_Дмитрий
58
30.06 01:30 | MR_Дмитрий
Комментарии (0)