Ручьи нечистот текут по улицам Кургана

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14 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/209824

Зловонный "родник" появился посреди улицы Аргентовского в Кургане. По словам мобильного репортёра, из канализационного люка текут нечистоты. Запах повсюду стоит такой, что жители близлежащих домов не рискуют открывать окна. А из-за установившейся в городе жары кругом также летают мухи, комары, мошки. Люди сообщали об аварии обслуживающим организациям. Однако ручьи нечистот продолжают разливаться.Вот, что сообщает мобильный репортёр:"Из-под всех люков во дворе бьют фонтаны нечистот. Запах стоит по всей округе. Уже третий день жара +30 градусов, приходится сидеть с закрытыми окнами, так как воняет, и кругом много мух, мошек и комаров. Не спасают даже москитные сетки. В обслуживающие организации звонили, результата никакого".