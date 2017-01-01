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Ручьи нечистот текут по улицам Кургана

Автор:
sergey_ru
Дата публикации:
14:02
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Зловонный "родник" появился посреди улицы Аргентовского в Кургане. По словам мобильного репортёра, из канализационного люка текут нечистоты. Запах повсюду стоит такой, что жители близлежащих домов не рискуют открывать окна. А из-за установившейся в городе жары кругом также летают мухи, комары, мошки. Люди сообщали об аварии обслуживающим организациям. Однако ручьи нечистот продолжают разливаться.

Вот, что сообщает мобильный репортёр:

"Из-под всех люков во дворе бьют фонтаны нечистот. Запах стоит по всей округе. Уже третий день жара +30 градусов, приходится сидеть с закрытыми окнами, так как воняет, и кругом много мух, мошек и комаров. Не спасают даже москитные сетки. В обслуживающие организации звонили, результата никакого".

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