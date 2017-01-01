Ручьи нечистот текут по улицам Кургана
- Автор:
- sergey_ru
- Дата публикации:
- 14:02
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- 14
Вот, что сообщает мобильный репортёр:
"Из-под всех люков во дворе бьют фонтаны нечистот. Запах стоит по всей округе. Уже третий день жара +30 градусов, приходится сидеть с закрытыми окнами, так как воняет, и кругом много мух, мошек и комаров. Не спасают даже москитные сетки. В обслуживающие организации звонили, результата никакого".
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