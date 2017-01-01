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Покраска ограждений на улицах Омска возмутила местных жителей

Автор:
RapteR
Дата публикации:
15:01
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Работы по благоустройству города вызвали неоднозначную реакцию у жителей Омска. Местный мобильный репортёр запечатлел, как накануне днём сотрудница ЖКХ красила ограждения вдоль дороги. Работы производились на пересечении улиц Новокирпичной и Машиностроительной. При этом смывать грязь и пыль с металлической конструкции - перед покраской, по словам очевидцев, не стали. Белую краску наносили, как рассказывает автор ролика, прямо на грязь.

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